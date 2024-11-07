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Сегодня, 17:16

Алексей Миранчук, Батраков и Агкацев попали в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

Алина Савинова
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Алексей Миранчук, Иван Обляков и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России объявила окончательный состав команды на ноябрьские матчи с Брунеем и Сирией.

Всего в список вошли 29 футболистов. Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не примет участие в играх национальной команды в этом месяце. Также в состав не попал форвард «Акрона» Артем Дзюба, который ранее изъявил желание сыграть за сборную.

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Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Федор Чалов (ПАОК, Греция).

Сборная Брунея отправит на&nbsp;матч с&nbsp;Россией вторую команду. Бруней привезет в Россию вторую команду. Кажется, это даже хуже, чем сбор без матча

Сборная России под руководством Валерия Карпина начнет учебно-тренировочный сбор 10 ноября. 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го числа встретятся с Сирией в Волгограде.

До этого в 2024 году Россия провела три матча: 21 марта победила Сербию в Москве (4:0), 7 июня разгромила Белоруссию в Минске (4:0), 5 сентября встретилась с Вьетнамом в Ханое (3:0). Игры с Парагваем и Таиландом были отменены.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://rfs.ru/news/221520
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Сборная России по футболу
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