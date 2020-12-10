Дюков не считает, что сборная России в кризисе и верит в Черчесова

Президент РФС Александр Дюков считает, что сборная России по футболу не находится в кризисе. Команда Станислава Черчесова в последних шести играх 2020 года не выиграла ни одного матча, опустилась в третью корзину отбора ЧМ-2022 и не смогла выйти в Лигу наций A.

— Шесть матчей без побед — это, конечно, нехорошо, — сказал Дюков «СЭ». — Но их объединяет только общий результат, а по качеству игры это были совершенно разные встречи. Особняком стоит крупное поражение от Сербии (0:5) и игра в Молдавии, которую, конечно, должны были выигрывать. Что касается других матчей, то мы не были хуже соперников, вполне могли рассчитывать на победу. К последнему матчу с Сербией подошли без 10-11, если не больше, футболистов, которые стабильно играют в сборной, на которых Станислав Черчесов рассчитывает. Когда выпадает такое количество футболистов, то играть сложно. Хотя даже с такими потерями должны были выглядеть лучше. То, что где-то не добегали, теряли концентрацию, проигрывали борьбу, говорит о том, что матч не получился. Никто не оправдывается, сборная должна была выступить лучше. Но я бы не стал говорить о каком-то кризисе. Кризис — это когда имеется проблема, а ресурсов для ее решения нет. У главного тренера нашей сборной есть ресурсы, чтобы сделать выводы, справиться с ситуацией и подойти к мартовским отборочным матчам во всеоружии.

(Константин Алексеев)

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