Сборная России планирует провести товарищеский матч с Индонезией

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о плане проведения товарищеского матча между футбольными сборными России и Индонезии.

«Из важных предстоящих событий отмечу планы проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Индонезии», — цитирует Мантурова РИА «Новости».

В этом году национальная команда провела два товарищеских матча. В марте сборная России разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).