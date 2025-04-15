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15 апреля, 13:09

Сборная России планирует провести товарищеский матч с Индонезией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о плане проведения товарищеского матча между футбольными сборными России и Индонезии.

«Из важных предстоящих событий отмечу планы проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Индонезии», — цитирует Мантурова РИА «Новости».

В этом году национальная команда провела два товарищеских матча. В марте сборная России разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Сборная Индонезии по футболу
Сборная России по футболу
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