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Сборная России отпраздновала выход на Евро-2020 с болельщиками исландским приветствием

21:26
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Сегодня, 13 октября, сборная России обыграла Кипр (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Команда Станислава Черчесова вместе с болельщиками отпраздновала выход на ЧЕ исландским приветствием с хлопками.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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