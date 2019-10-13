Сборная России отпраздновала выход на Евро-2020 с болельщиками исландским приветствием
21:26
Сегодня, 13 октября, сборная России обыграла Кипр (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Команда Станислава Черчесова вместе с болельщиками отпраздновала выход на ЧЕ исландским приветствием с хлопками.
??? Круче Исландии! Сборная и фанаты вместе празднуют выход на Евро. До мурашек! pic.twitter.com/cXEM3wXopi— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 13, 2019
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
проголосовало: 1671Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Кипра?
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!