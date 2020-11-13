Сборная России отправилась в аэропорт. Команда летит из Кишинева в Стамбул

Сборная России направилась в аэропорт Кишинева. Оттуда команда полетит в Стамбул, где ей предстоит провести матч Лиги наций.

Встреча Турция — Россия намечена на 15 ноября. Матч пройдет с Стамбуле.

12 ноября российская команда провела товарищеский матч в Кишиневе против команды Молдавии (0:0).

Накануне россияне провели контрольную встречу с Молдавией — 0:0. Утром у команды была восстановительная тренировка.