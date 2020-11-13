Сборная России отправилась в аэропорт. Команда летит из Кишинева в Стамбул
16:28
Сборная России направилась в аэропорт Кишинева. Оттуда команда полетит в Стамбул, где ей предстоит провести матч Лиги наций.
Встреча Турция — Россия намечена на 15 ноября. Матч пройдет с Стамбуле.
12 ноября российская команда провела товарищеский матч в Кишиневе против команды Молдавии (0:0).
Накануне россияне провели контрольную встречу с Молдавией — 0:0. Утром у команды была восстановительная тренировка.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020