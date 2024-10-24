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Сегодня, 11:38

Сборная России осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Сергей Разин
корреспондент
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Юрий Горшков, Максим Осипенко, Арсен Захарян, Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

В первой пятерке изменений не произошло. На первом месте Аргентина, на второй строчке Франция, замыкает тройку Испания. Португалия и Италия поднялись на одну строчку и расположились на 7-м и 9-м местах соответственно.

Сборная России осталась на 34-м месте, расположившись между Сербией и Канадой.

Игроки сборной России Дмитрий Баринов (слева), Антон Миранчук (№19) и&nbsp;Константин Тюкавин (№10) с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде в&nbsp;товарищеском матче против сборной Сербии. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Ранее был проведен октябрьский сбор национальной команды. Сборная России не сыграла ни одного товарищеского матча из-за отсутствия соперников.

Сборная России по футболу
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