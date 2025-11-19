Футбол
Сегодня, 18:45

Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА, опубликованном в среду, 19 ноября.

На счету команды 1524,52 очка. В ноябре сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2). Поражение от чилийцев стало первым для национальной команды с ноября 2021 года (без учета игры второго состава сборной с олимпийской командой Египта, которая не учитывалась в рейтинге ФИФА).

17 ноября, через два дня после поражения от Чили, Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Валерий Карпин.«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Сборную России в рейтинге опередили Панама (30-е место, 1540,43 очка), Польша (31-е место, 1529,71) и Уэльс (32-е место, 1529,71).

Лидером рейтинга ФИФА осталась Испания (1877,18 очка), второе место занимает Аргентина (1873,33), на третьей строчке — Франция (1870).

Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова
Кафанов о Сафонове в сборной России: «Будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики»
Кафанов оценил игру голкиперов Сафонова и Агкацева за сборную России в ноябре
Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?
Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
    • Кафанов о Сафонове в сборной России: «Будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики»

    Takayama

