Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кенией

Пресс-служба сборной России выложила видео с товарищеского матча против Кении (2:2).

В видео показаны кадры подготовки к встрече, комментарии главного тренера сборной Валерия Карпина в ходе матча и разговоры в раздевалке в перерыве и после окончания игры.

Ролик опубликован на Youtube-канале сборной России.

Сборная России уступала в счете до 89-й минуты, когда ничью команде Валерия Карпина принес гол Ивана Облякова. На 8-й минуте счет открыл Александр Соболев.