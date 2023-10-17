Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кенией
Пресс-служба сборной России выложила видео с товарищеского матча против Кении (2:2).
В видео показаны кадры подготовки к встрече, комментарии главного тренера сборной Валерия Карпина в ходе матча и разговоры в раздевалке в перерыве и после окончания игры.
Ролик опубликован на Youtube-канале сборной России.
Сборная России уступала в счете до 89-й минуты, когда ничью команде Валерия Карпина принес гол Ивана Облякова. На 8-й минуте счет открыл Александр Соболев.
Источник: cборная России
Новости