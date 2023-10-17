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Сегодня, 20:12

Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кенией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Россия — Кения.
Фото РФС

Пресс-служба сборной России выложила видео с товарищеского матча против Кении (2:2).

В видео показаны кадры подготовки к встрече, комментарии главного тренера сборной Валерия Карпина в ходе матча и разговоры в раздевалке в перерыве и после окончания игры.

Ролик опубликован на Youtube-канале сборной России.

Сборная России уступала в счете до 89-й минуты, когда ничью команде Валерия Карпина принес гол Ивана Облякова. На 8-й минуте счет открыл Александр Соболев.

Источник: cборная России
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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