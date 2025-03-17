Футбол
17 марта, 18:37

Сборная России опубликовала видео первой тренировки Дзюбы после возвращения

Сергей Ярошенко

Пресс-служба сборной России опубликовала видео с первой тренировкой нападающего «Акрона» Артема Дзюбы после его возращения в национальную команду.

Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На счету 36-летнего нападающего 30 голов за сборную России. Ему осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

Ранее в понедельник появилась информация, что нападающий «Акрона» выйдет с капитанской повязкой на BetBoom матч сборной России против Гренады, который пройдет 19 матча на стадионе «Динамо». Начало товарищеской встречи — в 19.00 по московскому времени.

25 марта сборная России сыграет против Замбии.

Источник: Telegram-канал сборной России по футболу
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
