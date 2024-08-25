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Сегодня, 22:10

Сборная России опубликовала совместное фото Сафонова и Кузяева

Алина Савинова
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Сборная России выложила в своем Telegram-канале совместное фото голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Далера Кузяева.

«Обсудили тактику на Вьетнам и Таиланд», — подписала снимок пресс-служба национальной команды.

31-летний Кузяев с 2023 года выступает за французский «Гавр». 25-летний Сафонов этим летом подписал контракт с еще одним клубом из Франции «ПСЖ».

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.

Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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