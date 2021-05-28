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Сборная России опубликовала снимок команды: «Семейное фото»

21:16
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Сборная России в Instagram опубликовала фотографии игроков команды.

На снимке футболисты стоят вместе с работниками сборной и тренерским штабом. Команда находится на сборе в Австрии.

«Семейное фото», — подписала публикацию пресс-служба сборной.

Команда тренируется в Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

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