Сборная России опубликовала снимок команды: «Семейное фото»
21:16
Сборная России в Instagram опубликовала фотографии игроков команды.
На снимке футболисты стоят вместе с работниками сборной и тренерским штабом. Команда находится на сборе в Австрии.
«Семейное фото», — подписала публикацию пресс-служба сборной.
Команда тренируется в Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
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