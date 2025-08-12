Сборная России опубликовала расписание осенних товарищеских матчей

Сборная России опубликовала расписание товарищеских матчей, которые пройдут осенью.

4 сентября Россия примет в Москве Иорданию, 7 сентября сыграет в Эр-Райяне с Катаром. 10 октября Россия примет в Волгограде Иран, 14 октября встретится в Москве с Боливией. 12 ноября в Санкт Петербурге состоится матч против Перу, 15 ноября в Сочи пройдет матч с Чили.

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.