Сборная России опубликовала план сентябрьских сборов
Был опубликован график подготовки национальной сборной России к матчам Лиги наций УЕФА с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт) в период с 29 августа по 6 сентября, сообщает сайт РФС.
29-30 августа (суббота-воскресенье)
Сбор команды. УТЦ «Новогорск».
31 августа (понедельник)
11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».
1 сентября (вторник)
11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».
2 сентября (среда)
12:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск».
13:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России.
3 сентября (четверг)
21:45. Матч Лиги наций. Россия — Сербия. Москва.
4 сентября (пятница)
12:00. Восстановительная тренировка. УТЦ «Новогорск».
17:00. Вылет в Будапешт.
5 сентября (суббота)
12:00 (13:00, мск). Предыгровая тренировка. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена»
13:20 (14:20, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России.
6 сентября (воскресенье)
18:00 (19:00, мск). Матч Лиги наций. Венгрия — Россия. Будапешт.
Вылет в Москву.
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