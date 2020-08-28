Сборная России опубликовала план сентябрьских сборов

Был опубликован график подготовки национальной сборной России к матчам Лиги наций УЕФА с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт) в период с 29 августа по 6 сентября, сообщает сайт РФС.

29-30 августа (суббота-воскресенье)

Сбор команды. УТЦ «Новогорск».

31 августа (понедельник)

11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».

1 сентября (вторник)

11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».

2 сентября (среда)

12:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск».

13:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России.

3 сентября (четверг)

21:45. Матч Лиги наций. Россия — Сербия. Москва.

4 сентября (пятница)

12:00. Восстановительная тренировка. УТЦ «Новогорск».

17:00. Вылет в Будапешт.

5 сентября (суббота)

12:00 (13:00, мск). Предыгровая тренировка. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена»

13:20 (14:20, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России.

6 сентября (воскресенье)

18:00 (19:00, мск). Матч Лиги наций. Венгрия — Россия. Будапешт.

Вылет в Москву.