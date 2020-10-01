Сборная России опубликовала план октябрьских сборов
Опубликован график подготовки национальной сборной России к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).
3-4 октября (суббота-воскресенье)
Сбор команды. УТЦ «Новогорск».
5 октября (понедельник)
11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».
6 октября (вторник)
11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».
7 октября (среда)
12:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск».
14:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). УТЦ «Новогорск».
8 октября (четверг)
19:15. Контрольный матч. Россия — Швеция. Москва.
9 октября (пятница)
12:00. Восстановительная тренировка. УТЦ «Новогорск».
10 октября (суббота)
12:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск».
13:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). УТЦ «Новогорск».
11 октября (воскресенье)
21:45. Матч Лиги наций. Россия — Турция. Москва.
12 октября (понедельник)
12:00. Восстановительная тренировка. УТЦ «Новогорск».
13 октября (вторник)
12:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск».
13:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). УТЦ «Новогорск».
14 октября (среда)
21:45. Матч Лиги наций. Россия — Венгрия. Москва.
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