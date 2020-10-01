Сборная России опубликовала план октябрьских сборов

Опубликован график подготовки национальной сборной России к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).

3-4 октября (суббота-воскресенье)

Сбор команды. УТЦ «Новогорск».

5 октября (понедельник)

11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».

6 октября (вторник)

11.30. Тренировка. УТЦ «Новогорск».

7 октября (среда)

12:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск».

14:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). УТЦ «Новогорск».

8 октября (четверг)

19:15. Контрольный матч. Россия — Швеция. Москва.

9 октября (пятница)

12:00. Восстановительная тренировка. УТЦ «Новогорск».

10 октября (суббота)

12:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск».

13:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). УТЦ «Новогорск».

11 октября (воскресенье)

21:45. Матч Лиги наций. Россия — Турция. Москва.

12 октября (понедельник)

12:00. Восстановительная тренировка. УТЦ «Новогорск».

13 октября (вторник)

12:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск».

13:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (по видеосвязи). УТЦ «Новогорск».

14 октября (среда)

21:45. Матч Лиги наций. Россия — Венгрия. Москва.