Сборная России оценила маску Головина. Дресс-код из Монако
15:45
«Монако» запустил социальный проект на фоне пандемии коронавируса. Его лицом стал российский полузащитник Александр Головин. Он сфотографировался в футболке и маске в цветах клуба.
— Обязательно носите маски. — подписано в Twitter сборной России.
Александр Головин в социальном проекте «Монако». Обязательно носите маски ?#НашиПарни #ОставайтесьДома pic.twitter.com/m5zEw85Dzl— Сборная России (@TeamRussia) May 14, 2020
По данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 452 820 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 298 737 летальных исходов, 1 675 935 человек выздоровели.
Всего на день 14 мая в России выявлен 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.
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