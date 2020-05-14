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Сборная России оценила маску Головина. Дресс-код из Монако

15:45
Александр Головин.
Александр Головин.
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«Монако» запустил социальный проект на фоне пандемии коронавируса. Его лицом стал российский полузащитник Александр Головин. Он сфотографировался в футболке и маске в цветах клуба.

— Обязательно носите маски. — подписано в Twitter сборной России.

По данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 452 820 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 298 737 летальных исходов, 1 675 935 человек выздоровели.

Всего на день 14 мая в России выявлен 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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