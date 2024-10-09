Сборная России посмотрела фильм про Черенкова: «Понравился! Рекомендуем!»

Пресс-служба сборной России опубликовала фото игроков и тренерского штаба национальной команды с предпремьерного показа фильма про бывшего футболиста и тренера «Спартака» Федора Черенкова.

«Посмотрели фильм «Федя. Народный футболист». Понравился! Рекомендуем!» — говорится в сообщении пресс-службы сборной в Telegram-канале.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. На его счету 494 матча и 121 гол за красно-белых. Вместе со «Спартаком» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России.