Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

25 марта, 18:50

Россия — Замбия: стартовые составы на матч

Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны стартовые составы сборных России и Замбии на товарищеский матч.

Россия: Максименко, Вахания, Дивеев, Осипенко, Круговой, Комаров, Черников, Миранчук, Глушенков, Комличенко, Мостовой.

Запасные: Агкацев, Ставер, Ибишев, Бакаев, Кисляк, Адамов, Литвинов, Батраков, Горшков, Мусаев, Пруцев, Садулаев, Сильянов.

Замбия: Нсабата, Гифт, Сабобо, Капумбу, Мусонда, Чепеши, Чайва, Каманга, Чонго, Чама, Кангва.

Сборная России сыграет с Замбией во вторник, 25 марта. BetBoom матч национальной команды на «ВТБ Арене» начнется в 20.00 по московскому времени.

Валерий Карпин и&nbsp;Авраам Грант.Россия — Замбия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Товарищеские матчи. .
25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Замбия
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из «Калины красной»
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски «спасибо»
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В Грузии изъяли предназначавшиеся для диверсии 4 октября оружие и взрывчатку
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Игроки сборной России провели первую тренировку на октябрьских сборах
Представитель Захаряна о невызове в сборную: «Это решение Карпина»
Митрюшкин — об отсутствии в сборной: «Не общались про это с Кафановым, но он знает, что я всегда готов»
Азмун не сыграет со сборной России из-за перелома ноги
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Гендир «Балтики» Измайлов — о трех игроках в сборной: «Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Динамов

    Надеюсь перед матчем нашим африканским гостям подарили самый дорогой для них подарок, ящик самых лучших бананов? :stuck_out_tongue_closed_eyes:Нужно же их отблагодарить за столь героический выезд на столь бессмысленный матч.:grin:

    25.03.2025

  • Knockouter

    Сборная хипстеров и вейперов, знаю одного Миранчука! Кто это вообще такие ???????

    25.03.2025

  • Спринт

    Состав тот-же .. играем так-же .. подальше от ворот - поближе к премиальным .. , кто выше пнул, тот, и капитан. 5 минут жестко .. остальное в кость!

    25.03.2025

  • Секир-башка

    А Тёма где?

    25.03.2025

  • Nikolaevich

    ВГ поставил ребят,без сахарной подпитки:ok_hand:

    25.03.2025

  • Лом22

    Пол сборной из Ростова (Максименко родом)))

    25.03.2025

  • nina nikolaewa

    ...и кому это надо...Дзюбу Вытащили за уши. (((гнилой рекорд есть. Можно по домам

    25.03.2025

    • На матч между Россией и Замбией реализовано около 20 тысяч билетов

    Россия — Замбия: началась трансляция матча

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости