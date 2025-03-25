Россия — Замбия: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы сборных России и Замбии на товарищеский матч.

Россия: Максименко, Вахания, Дивеев, Осипенко, Круговой, Комаров, Черников, Миранчук, Глушенков, Комличенко, Мостовой.

Запасные: Агкацев, Ставер, Ибишев, Бакаев, Кисляк, Адамов, Литвинов, Батраков, Горшков, Мусаев, Пруцев, Садулаев, Сильянов.

Замбия: Нсабата, Гифт, Сабобо, Капумбу, Мусонда, Чепеши, Чайва, Каманга, Чонго, Чама, Кангва.

Сборная России сыграет с Замбией во вторник, 25 марта. BetBoom матч национальной команды на «ВТБ Арене» начнется в 20.00 по московскому времени.