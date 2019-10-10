Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией

Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 против команды Шотландии. Встреча состоится в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Гильерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Головин, Баринов, Оздоев, Ионов, Дзюба.

Запасные: Лунев, Джанаев, Беляев, Караваев, Петров, Чистяков, Ахметов, Бакаев, Игнатьев, Кузяев, Черышев, Комличенко.

После шести туров в группе I лидирует Бельгия — 18 очков. У России — 15 баллов и второе место (дающее путевку в финальный турнир). У Казахстана — 7 баллов, у Кипра — 10, у Шотландии —6, у Сан-Марино — 0.

«СЭ» проведет трансляцию матча Россия — Шотландия. Начало онлайна — 21.45 (мск).

Стартовый состав сборной России на матч @UEFAEURO против Шотландии! ? pic.twitter.com/WNLI8Nxcso — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019

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