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Сборная России объявила состав. В «Рубине» считают, что забыли вратаря Дюпина

12:47
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В понедельник 26 августа сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана, однако «Рубин» с ним не согласился.

«Рубин» ответил в Twitter на список сборников фотографией своего вратаря Юрия Дюпина. В этом сезоне голкипер провел за казанский клуб 7 матчей, в которых пропустил 5 голов, при этом в трех встречах он оставлял ворота своей команды в неприкосновенности.

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