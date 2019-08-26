Сборная России объявила состав. В «Рубине» считают, что забыли вратаря Дюпина

В понедельник 26 августа сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана, однако «Рубин» с ним не согласился.

«Рубин» ответил в Twitter на список сборников фотографией своего вратаря Юрия Дюпина. В этом сезоне голкипер провел за казанский клуб 7 матчей, в которых пропустил 5 голов, при этом в трех встречах он оставлял ворота своей команды в неприкосновенности.

Джанаев, Комличенко и Смолов — в составе сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира