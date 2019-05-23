11:35 | Футбол — Сборная России

Сборная России объявила состав: Черчесов вызвал Бакаева, Мирзова и Комличенко

Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Сборная России объявила состав на отборочные матчи чемпионата Европы. Напомним, что команда Станислава Черчесова 8 июня сыграет против Сан-Марино в Саранске, а 11-го числа встретится с Кипром в Нижнем Новгороде.

Подготовка к этим играм начнется 30 мая в Новогорске.

Отметим, что в состав сборной вызваны полузащитники Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов, а также нападающий Николай Комличенко. Эти игроки могут дебютировать в составе национальной команды.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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