Сборная России объявила состав: Черчесов вызвал Бакаева, Мирзова и Комличенко

Сборная России объявила состав на отборочные матчи чемпионата Европы. Напомним, что команда Станислава Черчесова 8 июня сыграет против Сан-Марино в Саранске, а 11-го числа встретится с Кипром в Нижнем Новгороде.
Подготовка к этим играм начнется 30 мая в Новогорске.
Отметим, что в состав сборной вызваны полузащитники Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов, а также нападающий Николай Комличенко. Эти игроки могут дебютировать в составе национальной команды.
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Итоговый состав @TeamRussia на отборочные матчи ЕВРО-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород) 🇷🇺– Сборная России (@TeamRussia) May 23, 2019
Подготовка начнётся 30 мая в Новогорске. pic.twitter.com/51ZhEP3h96