Глушенков попал в расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России объявила расширенный состав на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, сообщается на сайте РФС. Всего в списке на сентябрьские сборы 38 футболистов.

«Окончательный список, в который попадут 24-25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа, так как в ближайшие недели еще есть матчи чемпионата и Кубка России», — сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Оба матча начнутся в 16.00 по московскому времени.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все — «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле», Дания).