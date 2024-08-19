Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:32

Глушенков попал в расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сборная России объявила расширенный состав на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, сообщается на сайте РФС. Всего в списке на сентябрьские сборы 38 футболистов.

«Окончательный список, в который попадут 24-25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа, так как в ближайшие недели еще есть матчи чемпионата и Кубка России», — сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Оба матча начнутся в 16.00 по московскому времени.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все — «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле», Дания).

Источник: Сайт РФС
Валерий Карпин
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
Максим Глушенков
2
14
Читайте также
Волочкова в поздравлении перепутала жениха Трусовой с Кондратюком
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Карпин объяснил отсутствие Захаряна, Головина и братьев Миранчук в расширенном составе сборной России
Кавазашвили — о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Те самые страны, которые вопреки указаниям политбюро не отказываются играть»
Семин положительно оценил идею проведения матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда
Матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда будут учитываться в рейтинге ФИФА
Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
Лучший бомбардир чемпионата Дании Онугха готов приехать в расположение сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили — о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Те самые страны, которые вопреки указаниям политбюро не отказываются играть»

Карпин объяснил отсутствие Захаряна, Головина и братьев Миранчук в расширенном составе сборной России
Новости
RSS RSS
Все новости