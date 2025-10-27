27 октября 2025, 14:01

Захарян, Головин и Соболев — в расширенном составе сборной России на матчи с Перу и Чили

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России назвала расширенный состав на BetBoom товарищеские матчи с Перу и Чили.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил в список 39 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все — «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», МЛС), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания).

Нападающие: Иван Сергеев («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев («Зенит»).

Матч с Перу состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 ноября. 15 ноября национальная команде на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет с Чили.

