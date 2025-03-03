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Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России на мартовский сбор

Сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор
Ана Горшкова
Корреспондент
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос
Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной России на мартовский сбор. Всего в заявку попали 42 футболиста.

В расширенный состав сборной России вошел защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который в прошлом году получил российский паспорт. При этом Дуглас также попал в предварительный список игроков сборной Бразилии на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2026.

В расширенном списке отсутствует вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Ранее сообщалось, что это может быть связано с продолжающимися судебными разбирательствами между Сафоновым и его бывшей женой.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Комаров ( «Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Пари НН»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 17 по 25 марта. У сборной России запланирован товарищеский матч с Замбией. Игра пройдет в Москве, точное время и место встречи будут объявлены позже.

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Валерий Карпин
Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
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