Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России на мартовский сбор

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной России на мартовский сбор. Всего в заявку попали 42 футболиста.

В расширенный состав сборной России вошел защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который в прошлом году получил российский паспорт. При этом Дуглас также попал в предварительный список игроков сборной Бразилии на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2026.

В расширенном списке отсутствует вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Ранее сообщалось, что это может быть связано с продолжающимися судебными разбирательствами между Сафоновым и его бывшей женой.

Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Комаров ( «Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Пари НН»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 17 по 25 марта. У сборной России запланирован товарищеский матч с Замбией. Игра пройдет в Москве, точное время и место встречи будут объявлены позже.