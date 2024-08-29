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Сафонов, Латышонок, Батраков и Мусаев попали в окончательный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Тренерский штаб вызвал 27 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 1 сентября. Сборная России проведет два матча во вьетнамском Ханое. 5 сентября соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам, а 7 сентября — Таиланд.

Футбол
Сборная России по футболу
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