Зиньковский и Адамов вызваны в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский и защитник «Ахмата» Арсен Адамов вызваны тренерским штабом сборной России для подготовки к матчам с Вьетнамом и Таиландом, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее в понедельник стало известно, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев и Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» покинули расположение национальной команды по медицинским причинам. После этого в сборную России также был вызван защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев.

Учебно-тренировочный сбор российской команды начался в подмосковном Новогорске 1 сентября. Сборная России проведет два матча на выезде во вьетнамском Ханое. 5 сентября соперником команды Валерия Карпина станет Вьетнам, а 7-го числа — Таиланд.

Последний товарищеский матч сборная России провела 7 июня против Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.