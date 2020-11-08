Сборная России: Шунина, Смольникова, Мариу Фернандеса и Дзюбу заменят Джанаев, Живоглядов и Бакаев

В списке игроков сборной России произошли изменения.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, в расположение сборной не приедут голкипер «Динамо» Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников из «Краснодара» и Мариу Фернандес из ЦСКА (у обоих — повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также нападающий «Зенита» Артем Дзюба. О причине невызова капитана главный тренер национальный команды Станислав Черчесов сделал заявление ранее.

Уже сегодня к команде присоединился голкипер «Сочи» Сослан Джанаев. Также в сборную вызваны защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.