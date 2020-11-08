Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России: Шунина, Смольникова, Мариу Фернандеса и Дзюбу заменят Джанаев, Живоглядов и Бакаев

21:52
Антон Шунин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В списке игроков сборной России произошли изменения.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, в расположение сборной не приедут голкипер «Динамо» Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников из «Краснодара» и Мариу Фернандес из ЦСКА (у обоих — повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также нападающий «Зенита» Артем Дзюба. О причине невызова капитана главный тренер национальный команды Станислав Черчесов сделал заявление ранее.

Уже сегодня к команде присоединился голкипер «Сочи» Сослан Джанаев. Также в сборную вызваны защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 20506
Все опросы
Дзюба выведен из сборной России. Поддерживаете решение Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир