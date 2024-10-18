Сборная России не ведет переговоров с Пакистаном о возможном товарищеском матче

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал ответил на вопрос «СЭ» о переговорах со сборной России по возможному товарищескому матчу.

«Сейчас нет. Между Пакистаном и Россией сейчас нет никаких переговоров», — сказал Яшал «СЭ».

РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.