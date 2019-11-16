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Сборная России назвала состав на матч отбора Евро-2020 с Бельгией

18:34
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Сборная России назвала состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии. С первых минут встречу начнет хавбек Алексей Миранчук.

Состав России: Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Петров — Ионов, Оздоев, Зобнин, Жирков — Ал. Миранчук, Дзюба.

Запасные: Шунин, Джанаев, Чистяков, Караваев, Беляев, Ахметов, Кузяев, Бакаев, Кудряшов, Фомин, Комличенко, Ерохин.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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