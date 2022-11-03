Сборная России намекнула на вызов Пиняева во взрослую команду

Сборная России по футболу намекнула на вызов 18-летнего нападающего Сергея Пиняева во взрослую команду.

«Хотим поздравить Сергея Пиняева с 18-летием и подарить кое-что важное. Скоро узнаете!» — написала пресс-служба сборной России в своем Telegram-канале.

Ранее «СЭ» сообщал, что 18-летний Пиняев впервые будет вызван в сборную России на товарищеские матчи против Таджикистана.

Национальная команда России сыграет матч со сборной Таджикистана 17 ноября в Душанбе.