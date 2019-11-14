Сборная России начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

Сборная России будет использовать новую форму ближе к началу турнира Евро-2020, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

— По взаимному решению с Российским футбольным союзом новая форма будет использоваться в следующем году ближе к началу турнира Евро-2020, — сказали в представительстве Adidas.

Ранее появлялась информация о том, что РФС остался недоволен новой формой от Adidas. В ней сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России