Сборная России начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020
13:05
Сборная России будет использовать новую форму ближе к началу турнира Евро-2020, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
— По взаимному решению с Российским футбольным союзом новая форма будет использоваться в следующем году ближе к началу турнира Евро-2020, — сказали в представительстве Adidas.
Ранее появлялась информация о том, что РФС остался недоволен новой формой от Adidas. В ней сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020
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