Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

13:05
Теги:

Сборная России будет использовать новую форму ближе к началу турнира Евро-2020, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

— По взаимному решению с Российским футбольным союзом новая форма будет использоваться в следующем году ближе к началу турнира Евро-2020, — сказали в представительстве Adidas.

Ранее появлялась информация о том, что РФС остался недоволен новой формой от Adidas. В ней сборная России должна была заканчивать отборочный цикл Евро-2020

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Дополнительная информация

https://www.mskagency.ru/materials/2945337

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир