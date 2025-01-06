Сборная России может сыграть с Венгрией в 2026 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что сборная России по футболу может сыграть против Венгрии в следующем году.

По словам Митрофанова, этот вопрос уже обсуждался с Федерацией футбола Венгрии, но вероятность проведения встречи в 2025 году невысока.

«Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми. Мы этот вопрос обсуждаем на уровне профильных министерств», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

В последнем товарищеском матче сборная России 19 ноября 2024 года разгромила Сирию (4:0). Матч проходил в Волгограде. 15 ноября команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0).