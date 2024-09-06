На Ханой, где располагается сборная России, надвигается тайфун «Яги»

На столицу Вьетнама, где в данный момент расположена основная сборная России и молодежная национальная команда U-21, надвигается тайфун «Яги».

Считается, что это самый сильный тайфун в Восточном море за последние 10 лет.

Местные журналисты сообщили корреспонденту «СЭ», что тайфун не несет опасности. Однако сотрудники российского посольства во Вьетнаме, которые посетили вчерашний домашний матч, предостерегли о возможной опасности.

Погодные условия в Ханое на фоне угрозы тайфуна «Яги». Фото Артем Бухаев, «СЭ»

Сборная России встретится с Таиландом 7 сентября во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16:00 по московскому времени. 5 сентября россияне обыграли Вьетнам со счетом 3:0.