Сборная России может провести товарищеский матч с ОАЭ этим летом

Национальные команды России и ОАЭ могут провести товарищеский матч ближайшим летом. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, после участия юношеской сборной России в турнире в Дубае, будут организованы переговоры по этому вопросу. Игра может состояться в Абу-Даби либо в конце июня — начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных.

Ранее в Федерации футбола Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о договоренности с РФС об участии юношеской сборной России U18 в турнире в Дубае, который пройдет с 28 по 31 мая.

Национальная команда России отстранена от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте россияне провели два товарищеских матча — против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).