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Сегодня, 13:07

Сборная России может провести товарищеский матч с ОАЭ этим летом

Алина Савинова
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Национальные команды России и ОАЭ могут провести товарищеский матч ближайшим летом. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, после участия юношеской сборной России в турнире в Дубае, будут организованы переговоры по этому вопросу. Игра может состояться в Абу-Даби либо в конце июня — начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных.

Ранее в Федерации футбола Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о договоренности с РФС об участии юношеской сборной России U18 в турнире в Дубае, который пройдет с 28 по 31 мая.

Национальная команда России отстранена от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте россияне провели два товарищеских матча — против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-sbornyye-rossii-i-oae-mogut-provesti-tovarishcheskiy-match-etim-letom
Сборная России по футболу
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