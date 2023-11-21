Сборная России и Буркина-Фасо могут сыграть в марте следующего года

Сборная России может провести товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо в марте 2024 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола африканской команды.

«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года. Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», — приводит слова главы отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Sport24.

Ранее глава РФС Александр Дюков допустил проведение в 2024 году товарищеского матча между сборными России и Китая.

20 ноября сборная России обыграла Кубу со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2) и один раз проиграла молодежке Египта (1:2).