Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности сборной России играть на нейтральных полях после возвращения на международную арену.

«Опасно играть у нас? Есть нейтральное поле. Безопасно играть на территории страны — играйте. И выстраивайте мостки для мирного урегулирования и коммуникации. Готова ли сборная России играть на нейтральном поле? В качестве какой-то временной нормы — возможно. Пока нет прямого авиасообщения, проведение матчей на нейтральном поле будет разумным шагом. Мы готовы играть «у себя» и на выезде. Но какие-то моменты зависят не только от футбола и спорта», — сказал Митрофанов «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.

До конца 2025 года сборная России сыграет с командами Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).