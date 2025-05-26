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26 мая 2025, 13:00

Сборная России: даты матчей и соперники в июне

Опубликовано расписание сборной России по футболу в июне 2025 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча в июне. Одна игра пройдет в Москве против команды Нигерии, вторая — против Белоруссии в Минске. «СЭ» публикует расписание игр национальной команды.

Расписание матчей сборной России по футболу июнь 2025

6 июня, пятница

20.00. Москва. Стадион «Лужники». Россия — Нигерия

10 июня, вторник

20.00. Минск (Белоруссия). «Национальный футбольный стадион». Белоруссия — Россия

В прямом эфире товарищеские игры команды России покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за встречами можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Российская сборная отстранена от соревнований ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

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Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Нигерии по футболу
Сборная России по футболу
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