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Сегодня, 07:30

Сборная России: даты и расписание матчей в сентябре

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Валерий Карпин, главный тренер сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России проведет два товарищеских матча в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора. Обе игры пройдут в Ханое (Вьетнам) на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16.00 по московскому времени.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.

В 2024 году сборная России уже провела два товарищеских матча. Команда играла с Сербией (4:0) в марте и с Белоруссией (4:0) в июне.

Россия, не принимавшая участие в официальных международных турнирах с 2021 года, находится на 33-м месте в рейтинге сборных ФИФА. Вьетнам занимает 115-е место, а Таиланд — 101-е.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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