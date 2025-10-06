Футбол
Сегодня, 12:00

Сборная России: расписание матчей в октябре, состав национальной команды

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре 2025 года. Национальная команда встретится с Ираном и Боливией.

Состав сборной России на октябрьские матчи:

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Руслан Литвинов («Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва).

Сегодня, 6 октября, стало известно, что Мусаев не поедет в расположение сборной из-за травмы.

10 октября Россия проведет матч с Ираном, а 14 октября — с Боливией. Обе игры начнутся в 20.00 по московскому времени.

Агент нападающего ЦСКА Мусаева заявил, что игрок пропустит октябрьский сбор сборной России из-за травмы

Александр Маршал исполнит гимн перед матчем сборной России с Боливией

КХЛ на Кинопоиске

