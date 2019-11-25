Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

Стало известно, где сборная России будет готовиться к чемпионату Европы-2020. Сбор пройдет в австрйиском городе Нойштифт и продлится около десяти дней. Там команда тренировалась перед Кубком конфедераций-2017 и чемпионатом мира — 2018.

— В Австрии сборной уже все знакомо и привычно, — цитируют «Известия» источника, знакомого с ситуацией. — Там отличные условия для подготовки, и это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих игроков никогда не было. Команда проведет в Нойштифте около десяти дней. А в конце, скорее всего, состоится контрольный матч.

На групповом этапе команда Станислава Черчесова точно сыграет с Бельгией и Данией.

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