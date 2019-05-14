Сборная России 3 июня сыграет с "Чертаново"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра, рассказал о дальнейших планах и контрольной игре с "Чертаново".

– Мы 26-го, после последнего тура дадим футболистам три дня выходных, чтобы они дух перевили, - приводит слова Черчесова официальный сайт РФС. - 30-го числа собираемся в Новогорске. До 6-го мы там будем тренироваться. 3-го числа у нас контрольный матч с "Чертаново". 6-го полетим в Саранск, там проведем игру, переночуем и полетим в Нижний Новгород. Ажиотаж большой в обоих городах, ждем наших болельщиков.