Сборная России 15 ноября сыграет с Брунеем в Краснодаре

Сборная России проведет товарищеский матч против Брунея в ноябре, сообщается на официальном сайте РФС.

Игра состоится 15 ноября на стадионе «Краснодар». Начало — в 19.00 по московскому времени.

11 октября «СЭ» сообщал, что сборная Брунея сыграет с Россией в ноябре. Другим соперником команды Валерия Карпина должна стать сборная Сирии.

Бруней занимает 183-е место в рейтинге сборных ФИФА. В 2024 году команда провела 8 матчей, в которых одержала 5 побед, дважды уступила и 1 раз сыграла вничью.

В последний раз национальная команда играла в России 21 марта — сборная разгромила Сербию (4:0). Краснодар примет матч сборной России впервые с 2017 года.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча.