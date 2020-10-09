Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин призывает не придавать серьезного значения результату контрольного матча против Швеции (1:2).

— Я бы не делал трагедии из вчерашнего поражения, — сказал Семин. — В целом, считаю, наша сборная провела неплохой матч. Я бы точно не поднимал сейчас панику. Станислав Черчесов сам разберется, в чем проблемы, и сделает поправки. Что касается игры центральных защитников, я бы не хотел обсуждать действия конкретных футболистов.

Вообще, на мой взгляд, вопросу воспитания центральных защитников нужно больше внимания уделять в академиях, молодежных командах РПЛ, в первой лиге. В этом плане у нас серьезное отставание. (Виталий Айрапетов)