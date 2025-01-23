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Сегодня, 19:52

Сборная острова Бонэйр хотела сыграть с командой России, но получила отказ от РФС

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», национальная команда Бонэйра связалась с РФС по вопросу возможного проведения товарищеского матча против сборной России. Однако островитяне получили отказ в связи с тем, что график национальной команды уже сформирован.

Кроме того, ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что сборная России готова играть только с командами, которые входят в рейтинг ФИФА для поддержания собственного рейтинга. Национальная сборная острова Бонэйр не является членом ФИФА, однако выступает в чемпионатах КОНКАКАФ.

20 января стало известно, что сборная России проведет 10 товарищеских матчей в 2025 году. Исходя из календарного плана, утвержденного РФС, два матча планируется провести на выезде с 21 по 25 марта в Азии, с 14 по 18 ноября — в Африке. При этом соперники не уточняются.

Учебно-тренировочные сборы в 2025 году пройдут в периоды с 15 по 25 марта, 31 мая — 10 июня, 30 августа — 9 сентября, 4 октября — 14 октября, 8-18 ноября.

Футбол
Сборная России по футболу
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