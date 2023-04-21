Сборная ОАЭ может сыграть товарищеский матч с Россией

В Федерации футбола ОАЭ рассказали о договоренности с РФС о проведении товарищеских матчей между юношескими сборными стран. Также в организации сообщили о возможности игры между главными командами.

«Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет. Встречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае с 28 по 31 мая. Возможно, после мая между федерациями будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными России и ОАЭ», — цитирует Sport24 заявление пресс-службы Федерации футбола ОАЭ.

Cборная России с прошлого года отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В декабре РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).