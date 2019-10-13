Сборная назвала состав на матч с Кипром. Сегодня Россия может выйти на Евро-2020
Сборная России назвала состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. С первых минут сыграет полузащитник Ильзат Ахметов.
Состав России: Гильерме — Петров, Семенов, Джикия, Кудряшов — Головин, Ахметов, Оздоев — Ионов, Дзюба, Черышев.
Запасные: Лунев, Джанаев, Бакаев, Игнатьев, Беляев, Кузяев, Соболев, Могилевец, Караваев, Жирков, Комличенко, Чистяков.
Состав Кипра: Панаи — Н. Иоанну, Лаифис, Меркис, Кириаку, Кусулос — Шполярич, Артиматас, М. Иоанну — Кости, Захариу.
Запасные: Пардо, Михаил, Каро, Питтас, Христофи, Сотириу, Георгиу, Минтиккис, Папулис, Маргаса, Папагеоргиу, Экономидес.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира