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Сегодня, 14:27

Сборная медиалиги готова сыграть против национальной команды России

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Технический директор медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о готовности провести товарищеский матч против сборной России в октябрьскую паузу.

«Если нам поступит предложение от РФС, мы соберем команды нашей лиги, проговорим это с ними. Я уверен, что нам команды не откажут, мы подвинем календарь и сыграем такой большой матч с национальной сборной», — сказал Кортава «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не названы.

Дарик Агаларов

Сборная России по футболу
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