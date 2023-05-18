Сборная Ганы заинтересована в проведении товарищеского матча с Россией

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару сообщил, что не против проведения товарищеского матча со сборной России.

«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», — приводит Sport24 слова Окрару.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В марте этого года россияне провели два товарищеских матча — против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).