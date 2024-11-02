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Сегодня, 16:42

Сборная Египта готова сыграть против России в Москве в 2025 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный секретарь ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между основной национальной командой и сборной России в 2025 году.

«Наши юношеские команды недавно играли между собой. Так что почему бы и не провести матч между основными сборными в 2025 году. Пока что переговоров с РФС не было, но было бы интересно сыграть. Матч в Москве? Почему бы и нет», — сказал Эль-Аттар «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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