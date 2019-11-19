Сан-Марино — Россия: наши уже на стадионе
21:33
Игроки сборной России прибыли на стадион на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.
Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Серравалле, начало — в 22.45 по московскому времени.
Встреча не имеет турнирного значения: Россия уже обеспечила себе второе место в группе и вышла на чемпионат Европы.
Мы на стадионе! pic.twitter.com/PUB3Am3nYo— Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
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