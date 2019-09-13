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Самый дешевый билет на матч Россия — Шотландия обойдется в тысячу рублей

15:43

Открылась продажа билетов на отборочный матч чемпионата Европы-2020 Россия — Шотландия, который пройдет 10 октября в Москве (начало встречи — в 21.45), информирует официальный сайт РФС.

Встреча состоится на стадионе «Лужники». Цены варьируются в диапазоне от 1000 до 3300 рублей. Перед матчем болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа на площади стадиона.

Завоевать путевку на Евро-2020 россияне могут уже в предстоящей встрече. Для этого нужно одержать победу и надеяться на ничью в матче Кипра и Казахстана.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210557

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